«Суд допустил ошибки»: Эмбер Херд обжалует приговор против Джонни Деппа

Буквально неделю назад Эмбер Херд подала новый иск против Джонни Деппа. Но суд его отклонил. Такой поворот не понравился 36-летней актрисе и она вновь обратилась за помощью к адвокатам. Те, в свою очередь, подали новую апелляцию на решение суда о признании актрисы виновной в деле о клевете в адрес ее бывшего мужа Джонни Деппа.
Эмбер Херд. Фото: Global Look Press
«Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению справедливого приговора, соответствующего Первой поправке. Поэтому мы обжалуем приговор. Хотя мы понимаем, что сегодняшний иск зажжет костры в Twitter», - гласит заявление юристов изданию TMZ.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд развелись в 2016 году. Недавно актриса заявила, что в браке, который продлился всего год, она терпела моральное и физическое насилие.