«Суд допустил ошибки»: Эмбер Херд обжалует приговор против Джонни Деппа

Буквально неделю назад Эмбер Херд подала новый иск против Джонни Деппа. Но суд его отклонил. Такой поворот не понравился 36-летней актрисе и она вновь обратилась за помощью к адвокатам. Те, в свою очередь, подали новую апелляцию на решение суда о признании актрисы виновной в деле о клевете в адрес ее бывшего мужа Джонни Деппа.