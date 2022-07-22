«Суд допустил ошибки»: Эмбер Херд обжалует приговор против Джонни Деппа

Актриса никак не может успокоиться.
Джонни Депп

Джонни Депп. Фото: Global Look Press

Буквально неделю назад Эмбер Херд подала новый иск против Джонни Деппа. Но суд его отклонил. Такой поворот не понравился 36-летней актрисе и она вновь обратилась за помощью к адвокатам. Те, в свою очередь, подали новую апелляцию на решение суда о признании актрисы виновной в деле о клевете в адрес ее бывшего мужа Джонни Деппа. 

Эмбер Херд. Фото: Global Look Press

«Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению справедливого приговора, соответствующего Первой поправке. Поэтому мы обжалуем приговор. Хотя мы понимаем, что сегодняшний иск зажжет костры в Twitter», - гласит заявление юристов изданию TMZ.

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Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд развелись в 2016 году. Недавно актриса заявила, что в браке, который продлился всего год, она терпела моральное и физическое насилие.

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