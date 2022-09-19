«Стыдобища!»: Анна Кошмал из «Сватов» нашла повод побольнее «ужалить» Федора Добронравова

Анна Кошмал сыграла в сериале «Сваты» внучку Ивана и Валюхи Будько - Женю Ковалеву. При этом своих экранных дедушку и бабушку актриса считала едва ли не родными ей людьми. Кошмал всегда тепло отзывалась о Федоре Добронравове и Татьяне Кравченко. Однако до поры, до времени. А потом звезда народного телехита сменила риторику, удалив все добрые слова в адрес коллег из «Сватов» в подписях к их совместным фото на ее страничке в соцсети.

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А ведь когда-то Анна Кошмал писала, что Федор Викторович для нее все равно что родной дедушка. Теперь же актриса и слышать не хочет о своих коллегах, с которыми она снималась в «Сватах».