«Стыдно за вас»: Тодоренко отчитала журналистов из-за сплетен о своих родах

Регина Тодоренко вышла на связь с публикой, чтобы опровергнуть слухи о рождении второго ребенка. Телеведущая заверила, что по-прежнему беременна, и пристыдила журналистов, которые опубликовали недостоверную информацию.
«Коллеги, стыдно! Даже коллегами трудно назвать, после такой чуши. И вы до сих пор верите СМИ?» — высказалась Регина в соцсети.
Звезда посетовала на то, что журналисты начали халатно относиться к своей работе и перестали проверять поступающие к ним данные.
«Вы же работаете в информационной повестке! Если такой непрофессионализм творится на пустяшном селеб-уровне, где все друг друга знают, где достоверность информации можно подтвердить у PR-агента по звонку, что же говорить о глобальных новостях?» — заявила теледива.
Напомним, Тодоренко готовится стать мамой во второй раз в ближайшее время. У блогерши и ее мужа Влада Топалова уже подрастает трехлетний сын Майкл.
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