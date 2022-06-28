«Стыдно за вас»: Тодоренко отчитала журналистов из-за сплетен о своих родах

Звезда посетовала на то, что журналисты начали халатно относиться к своей работе и перестали проверять поступающие к ним данные.

«Вы же работаете в информационной повестке! Если такой непрофессионализм творится на пустяшном селеб-уровне, где все друг друга знают, где достоверность информации можно подтвердить у PR-агента по звонку, что же говорить о глобальных новостях?» — заявила теледива.

Напомним, Тодоренко готовится стать мамой во второй раз в ближайшее время. У блогерши и ее мужа Влада Топалова уже подрастает трехлетний сын Майкл.

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