«Стыдно говорить»: с кем на самом деле Моисеев проводил много времени

Борис Моисеев в шоу «Секрет на миллион» пять лет назад рассказывал о том, что много времени он проводил со своим другом детства Ефимом Фадеевым.

«Он меня голым бросил в снег! Я помню!» - заявил артист Лере Кудрявцевой.

С Фадеевым Моисеев жил, когда учился в хореографическом училище. Они вместе снимали комнату в коммуналке в Москве.

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