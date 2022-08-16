«Стыдливое и пошлое, как чулки глупого князя Курагина»: Красовский отчитал Собчак за слово «попа»

Как отметил журналист, он не понимает, за что его бог заставил до такого дожить.
Антон Красовский

Антон Красовский. Фото: Global Look Press

Журналист Антон Красовский в «Телеграме» отчитал светскую львицу Ксению Собчак.

«Тут Антон из Москвы обнаружил, что Собчак теперь употребляет стыдливое и пошлое, как чулки глупого князя Курагина, слово «попа».

После этого Антон Красовский добавил: «Господь! Господь! За что заставил меня дожить до такого?!» — задался вопросом журналист.

Ранее Ксения Собчак заступилась за творчество покойного поэта Иосифа Бродского, за которого, как она считает, велась госпропаганда. «Руки и попы прочь от Иосифа Александровича», — писала Собчак в своем телеграм-канале.

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