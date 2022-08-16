«Стыдливое и пошлое, как чулки глупого князя Курагина»: Красовский отчитал Собчак за слово «попа»

После этого Антон Красовский добавил: «Господь! Господь! За что заставил меня дожить до такого?!» — задался вопросом журналист.

Ранее Ксения Собчак заступилась за творчество покойного поэта Иосифа Бродского, за которого, как она считает, велась госпропаганда. «Руки и попы прочь от Иосифа Александровича», — писала Собчак в своем телеграм-канале.