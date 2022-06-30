Стыд потеряла: Наташа Королева задрала футболку и показала не только живот

49-летняя певица не может налюбоваться собой, поэтому и совершает провокационные поступки.
Наташа Королева

Наташа Королева с мужем. Фото: Global Look Press

Звезда 90-х Наташа Королева недавно взбудоражила публику в Сети, запостив фото топлес. Этим смелым жестом певица объявила, что очень похудела и довольна собой. Сейчас артистку, судя по всему, уже не остановить: она опять совершила провокацию.

В микроблоге Королева показала селфи, на котором задрала футболку и показала голый живот. Оказалось, что она без бюстгальтера – в кадр попала грудь певицы. «Для меня главное – хорошо себя чувствовать и быть в тонусе!» - подчеркнула, что не является худой, артистка.

Наташа Королева. Фото: соцсети

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