Стыд потеряла: Наташа Королева задрала футболку и показала не только живот

Звезда 90-х Наташа Королева недавно взбудоражила публику в Сети, запостив фото топлес. Этим смелым жестом певица объявила, что очень похудела и довольна собой. Сейчас артистку, судя по всему, уже не остановить: она опять совершила провокацию.

В микроблоге Королева показала селфи, на котором задрала футболку и показала голый живот. Оказалось, что она без бюстгальтера – в кадр попала грудь певицы. «Для меня главное – хорошо себя чувствовать и быть в тонусе!» - подчеркнула, что не является худой, артистка.