Студия Warner Bros. предупредила об отмене ожидаемых премьер

Кинокомпания Warner Bros. Решила отложить некоторые премьеры, которые уже ждут зрители. Так, сиквелы знаменитых кинокомиксов «Шазам» и «Аквамен» выйдут на экраны лишь в следующем году.

Компания составила обновленный релизный график, согласно которому премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» зрители смогут увидеть 25 декабря 2023 года, а сиквел «Шазама» выйдет 17 марта 2023 года.

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Причины для принятия такого решения разные. Руководству не хватило времени на постпродакшн «Аквамена». Премьера «Шазама» отложена потому, что студия опасается конкурента — фильма «Аватар: Путь воды», сообщает издание «РИА ФАН».