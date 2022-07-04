А «студент» оказался при деньгах! Кем является новый бойфренд Волочковой

Анастасия Волочкова стала хедлайнером Дня села в Бужарово. На праздник балерину подвез ее новый бойфренд на роскошном «майбахе» артистки.

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Звезда не стала скрывать отношений с молодым человеком, выставив в Сеть трогательное видео, на котором ухажер нежно гладил знаменитость за ее изящные пальчики. В Интернете фолловеры тут же обозвали избранника Волочковой «студентом» за его юный вид.

Но, как оказалось, бойфренд не так-то прост. Зовут его Джехангиром Мансуровым, он является владельцем агентства недвижимости, к тому же юрист по образованию. Окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Источник: vokrug.tv.