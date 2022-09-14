Стройные ножки и тонкая талия: похудевшая Оля Рапунцель подчеркнула фигуру в коротеньком платье

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель — мама двух девочек — Василисы и Софии.

Две беременности и роды отразились на фигуре Ольги Рапунцель не лучшим образом. Она располнела, превратившись из девушки модельных параметров в грузную даму.

Долгое время Ольга Рапунцель не могла добиться перемен в лучшую сторону. Ей явно не хватало силы воли, чтобы сбросить лишние килограммы.

Но минувшим летом Ольга Рапунцель взяла себя в руки. Поклонники тут же заметили, что она похорошела, сумев избавиться от нескольких килограммов.