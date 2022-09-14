Стройные ножки и тонкая талия: похудевшая Оля Рапунцель подчеркнула фигуру в коротеньком платье

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель — мама двух девочек — Василисы и Софии.
Две беременности и роды отразились на фигуре Ольги Рапунцель не лучшим образом. Она располнела, превратившись из девушки модельных параметров в грузную даму.
Долгое время Ольга Рапунцель не могла добиться перемен в лучшую сторону. Ей явно не хватало силы воли, чтобы сбросить лишние килограммы.
Но минувшим летом Ольга Рапунцель взяла себя в руки. Поклонники тут же заметили, что она похорошела, сумев избавиться от нескольких килограммов.
В микроблоге Ольга Рапунцель поделилась снимком, который наглядно демонстрирует ее стройность.
Ольга Рапунцель предстала в кадре вместе с дочками. Малышки облачены в одинаковые платьица с цветочным принтом и белыми воротничками. Ольга тоже позирует в коротеньком платье. Наряд акцентирует талию Рапунцель и открывает стройные ноги.
Похудевшая Ольга Рапунцель с дочками. Фото: соцсети
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«Ольга, выглядишь супер. Так похудела, молодец! И девчонки — красотки», «Оля, какая ты красивая», «Девочки, вы просто красавицы», «Прекрасно выглядишь, отлично похудела», — сделали комплименты Рапунцель ее поклонники.