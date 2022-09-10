«Стройняшка»: Рудковская покрасовалалась в купальнике цвета «взбесившейся Барби»

Продюсер улетела в отпуск.
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Яна Рудковская отправилась в очередное путешествие. На этот раз продюсер выбрала Турцию. 

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Первым делом звезда поделилась с поклонниками в соцсети ярким снимком с курорта. На фото она позировала в купальнике цвета фуксии, длинной накидке в тон, очках и с брендовой сумкой в руках.

«Привет», — лаконично подписала кадр Яна.

Яна Рудковская. Фото: соцсети

Пользователи Сети восхитились образом Рудковской.

«Такая стройняшка»; «Как куколка»; «Очень хорошенькая»; «Роскошный образ! Наверное, на пляже на вас все засматриваются»; «Ножки потрясающие»; «Вот что значит, когда женщина умеет себя красиво подать. Умница», — высказались они.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  