«Стройняшка»: Рудковская покрасовалалась в купальнике цвета «взбесившейся Барби»

Яна Рудковская отправилась в очередное путешествие. На этот раз продюсер выбрала Турцию.
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Первым делом звезда поделилась с поклонниками в соцсети ярким снимком с курорта. На фото она позировала в купальнике цвета фуксии, длинной накидке в тон, очках и с брендовой сумкой в руках.
«Привет», — лаконично подписала кадр Яна.
Яна Рудковская. Фото: соцсети
Пользователи Сети восхитились образом Рудковской.
«Такая стройняшка»; «Как куколка»; «Очень хорошенькая»; «Роскошный образ! Наверное, на пляже на вас все засматриваются»; «Ножки потрясающие»; «Вот что значит, когда женщина умеет себя красиво подать. Умница», — высказались они.