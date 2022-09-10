«Стройняшка»: Рудковская покрасовалалась в купальнике цвета «взбесившейся Барби»

Яна Рудковская отправилась в очередное путешествие. На этот раз продюсер выбрала Турцию.

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Первым делом звезда поделилась с поклонниками в соцсети ярким снимком с курорта. На фото она позировала в купальнике цвета фуксии, длинной накидке в тон, очках и с брендовой сумкой в руках.