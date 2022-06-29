Стройнит и скрывает изъяны: Бузова в мини-шортах и принтованной накидке отметилась в саванне

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она не так давно отпраздновала 18-летие своей карьеры на телевидении.

Также артистка продолжает давать концерты и сниматься в разных проектах. В свои 36 лет она мечтает о семье. Но недавно звезда уехала в Африку, где проведет больше месяца на съемках.