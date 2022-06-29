Стройнит и скрывает изъяны: Бузова в мини-шортах и принтованной накидке отметилась в саванне

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она не так давно отпраздновала 18-летие своей карьеры на телевидении.
Также артистка продолжает давать концерты и сниматься в разных проектах. В свои 36 лет она мечтает о семье. Но недавно звезда уехала в Африку, где проведет больше месяца на съемках.
Теперь Бузова делится кадрами из саванны. Она взяла с собой множество вещей. Артистка на днях покрасовалась в мини-платье, а также похвасталась топом и брюками с цветочным принтом. Она успела похудеть, поэтому подчеркивает достоинства фигуры.
На этот раз Ольга предстала в комплекте с шортами и накидкой с принтом. Легкий летний лук дополнил белый топ. Также телеведущая предпочла надеть ботинки на шнуровке. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и скрыл изъяны фигуры.
«Радовать глаз всем — мое предназначение! Такие классные костюмчики в Африке самое то! Такие шортики милые, накидочка, есть пояс. Кайф!» — поделилась звезда
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, сама Ольга намекнула, что у нее новый роман. Почти каждый день она хвастается букетами цветов.
«Ну до чего красивая», «Прям хорошенькая», «Выглядит бесподобно», «Оля, ну что за птичка! Шортики шикарные», «Этот наряд очень идет! И прическа крутая», «Образы у тебя просто бомбические», — прокомментировали кадры подписчики.
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