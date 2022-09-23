Стройная брюнетка с роскошными волосами: как выглядит дочка экс-солистки «Тату» Юлии Волковой

Юлия Волкова добавила, что восхищается своей дочерью — доброй, красивой и отзывчивой девушкой.

«Ты — моя самая лучшая. Сохрани все это в себе и иди смело и гордо вперед, добиваясь и покоряя вершины Олимпа. У тебя все получится, я знаю и верю в тебя», — обратилась к дочери Юлия Волкова.