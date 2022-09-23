Стройная брюнетка с роскошными волосами: как выглядит дочка экс-солистки «Тату» Юлии Волковой

Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова поделилась в микроблоге редким фото своей взрослой дочери.
Певица показала наследницу Вику в день ее совершеннолетия, поздравив девушку с днем рождения и выразив ей свое восхищение.
«Викуля, любимая девочка, моя первеница. Я не верю, тебе сегодня 18. С днем рождения, моя принцесса. Самое главное — будь здорова. Будь счастлива», — написала Юлия Волкова.
С кадра, которым поделилась Юлия Волкова, смотрит эффектная брюнетка со струящимися по плечам волосами.
Дочь Юлии Волковой. Фото: соцсети
Юлия Волкова добавила, что восхищается своей дочерью — доброй, красивой и отзывчивой девушкой.
«Ты — моя самая лучшая. Сохрани все это в себе и иди смело и гордо вперед, добиваясь и покоряя вершины Олимпа. У тебя все получится, я знаю и верю в тебя», — обратилась к дочери Юлия Волкова.
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