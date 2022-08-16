Стринги впились в недра: Нюша плюхнулась пышным задом на бортик бассейна, и все это увидели

Певица Нюша, настоящее имя которой Анна Шурочкина, продолжает жить за границей. Теперь она вместе с семьей обосновалась на Мальдивах, куда улетела праздновать свой 32-й день рождения. Дважды мама регулярно показывает свою роскошную жизнь в Сети. Не забывает звезда и демонстрировать фигуру в купальнике, на радость фанатам.

На сей раз Нюша плавала в бассейне и плюхнулась на его бортик, позируя спиной фотографу. Свой пышный тыл в стрингах она продемонстрировала без прикрас – судя по всему, располневшая после вторых родов звезда не переживает о своих новых формах, поскольку пропадать в спортзале перестала.