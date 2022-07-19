Стринги наружу, ковер на стене: Ивлеева рассмешила народ фото «а-ля винтаж»

Настя Ивлеева порадовала фанатов в своем телеграме снимком, стилизованным под начало 2000-х, представ в образе суперстильной завлекалочки того периода.

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Она примерила короткий топик с принтом, джинсы с заниженной талией, из-под которых торчали стринги, украсила шею колье с камнями, а лицо - маской кошечки. И во всем этом великолепии она запечатлелась на фоне ковра.

Судя по всему, этот снимок позабавил и саму ведущую. «Стою такая, типа мяу», - подписала она кадр.