«Стресс, паника, неизвестность»: Лера Кудрявцева с надрывом заговорила о чувствах

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в микроблоге пост, полный страха и опасений за будущее.

Лера Кудрявцева призналась, что из-за событий в мире у нее обострилось чувство тревоги. Звезда уверена, что подобные неприятные эмоции испытывает сегодня большая часть людей.

«Стресс, паника, неизвестность — тяжелый коктейль, но нам с вами предстоит, зажмурившись, выпить его до дна», — написала Лера Кудрявцева.

Она рассказала, что помочь в такой ситуации себе можно, почаще общаясь с людьми, близкими по духу, занявшись благотворительностью и поддержкой тех, кто в ней нуждается.

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