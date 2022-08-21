Страсти в группе Artik & Asti: почему на самом деле Севиль теперь выступает отдельно от Артика

Страсти по Artik & Asti не утихают. Совсем недавно коллектив покинула Анна Дзюба,забрав с собой часть названия группы, и выступая теперь под именем Анна Асти.

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А теперь поклонники бьют тревогу – новая солистка Севиль стала появляться на концертах одна, без Артема Умрихина (Артика). И даже исключила его, речитатив из композиций, исполняя самолично партии артиста.

Вместе с тем Артик тоже недавно выступил без своей партнерши по сцене появился в московском клубе Gipsy без Севиль. Вместе с Артемом Качером спел «Грустный дэнс». Таким образом друзья отметили день рождения Качера.

Как пояснили поклонникам ситуацию Севиль и Артик, Артем сейчас сильно занят в студии и семейными делами, поэтому пока артистка выступает одна. Ни о каком распаде и речи нет, это временное явление.

Источник: KP.RU.