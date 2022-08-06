Страшный потоп: на Санкт-Петербург обрушился ураган с мощными ливнями

Утром жители Санкт-Петербурга наслаждались солнцем, а днем поспешили спрятаться по домам. На город обрушился настоящий ураган с мощными ливнями.

Непрекращающийся дождь заливает улицы, а сильный ветер валит деревья и переворачивает остановки.

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По информации «Фонтанки», сначала непогода накрыла Зеленодольск, однако за считанные часы добралась до Петроградской стороны. В четыре часа дня раскаты грома послышались в центре Петербурга.

Ожидается, что в ближайшие часы погода испортится и в Москве. До конца дня в столице ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 17 м/с.