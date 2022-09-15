«Страшновато»: Пригожин рассказал о съемках в «Звезды сошлись»

Иосиф Пригожин стал новым ведущим в популярном шоу НТВ «Звезды сошлись». Продюсер рассказал нашим журналистам, как прошли первые съемки проекта.
«Мне было немного страшновато. Я даже стеснялся, ведь это первый такой опыт. Поэтому чувствовал себя не в своей тарелке», — заявил Пригожин в разговоре с Teleprogramma.pro.
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Продюсер также подчеркнул, что опытная Лера Кудрявцева ему помогает и поддерживает.
«Я привыкаю, в общем. Люди посмотрят потом и скажут», — добавил продюсер.