«Страшновато»: Пригожин рассказал о съемках в «Звезды сошлись»

Иосиф Пригожин стал новым ведущим в популярном шоу НТВ «Звезды сошлись». Продюсер рассказал нашим журналистам, как прошли первые съемки проекта.

«Мне было немного страшновато. Я даже стеснялся, ведь это первый такой опыт. Поэтому чувствовал себя не в своей тарелке», — заявил Пригожин в разговоре с Teleprogramma.pro.

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Продюсер также подчеркнул, что опытная Лера Кудрявцева ему помогает и поддерживает.