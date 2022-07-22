«Страшно стало»: Жигалова ответила на угрозы Шаляпина

Прохор Шаляпин обрушился на журналистку Алену Жигалову после скандала на вечере памяти Жанны Фриске. Певец отреагировал на обвинения в хайпе. И заявил, что готов дать ей «по рылу».

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Алена Жигалова не смогла промолчать на угрозы исполнителя. Судя по реакции, страху оскорбления Шаляпина на нее не нагнали. Потому что она просто-напросто посмеялась над сказанным.

«Оййй, как страшно-то сразу стало», - написала журналистка у себя в микроблоге.

Напомним, Шаляпин на вечере памяти Фриске исполнил песню, написанную на смерть жены певца Татьяны Девис. Жигалова это назвала хайпом.