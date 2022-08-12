«Страшно представить, какое говно бурлит в башке у бабы»: Миро пожалела Варнаву

Лена Миро жестко высказалась о Екатерине Варнаве. Блогершу поразило, что артистка пытается постоянно носит линзы, меняя свой цвет глаз с карего на голубой.

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«Страшно представить, какое говно бурлит в башке у бабы, дожившей до 37 лет, но так и не сумевший принять цвет собственных глаз», — ужаснулась блогерша.

По мнению Лены, поведение Екатерины, экспериментирующей с внешностью, прямо свидетельствует об «адовых комплексах», с которыми ей не удается справиться много лет.

«Варнава произвела кучу манипуляций со своим крайне некрасивым от природы лицом, но внутри так и осталась самой страшной девочкой в классе», — подытожила Миро на сайте lena-miro.ru.