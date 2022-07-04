«Страшненький и лысый»: Собчак без Богомолова улетела в Дубай

Ксения Собчак улетела в Дубай, где с 3 по 5 июля проведет мастер-класс. Основная его тема, конечно же, как заработать много денег и разбогатеть. За курсы «блондинка в шоколаде» получит по 300 тысяч рублей с каждого слушателя.

«Дубай. Лето. Наша обучающая программа стартовала», - написала Собчак в своей соцсети.