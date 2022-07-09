Страшная красота: специалист рассказал, как страдает организм Волочковой из-за балета

Балерина Анастасия Волочкова в свои 46 лет продолжает выступать на сцене. Артистка много гастролирует с концертами, в течение всей программы оставаясь в пуантах. Она не раз демонстрировала свои натруженные ноги, вид которых приводил в ужас поклонников – деформация стоп у балерины стала пугающей.

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Травматолог-ортопед и специалист в области хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии Максим Саутин объяснил, что деформация стоп неизбежна у балерин. С годами она лишь усугубляется. И страдают не только ноги, но и весь организм.

«Деформация стоп может сказаться на развитии проблем с коленными суставами и с тазобедренными суставам. Безусловно, позвоночник участвует в компенсации изменений больше всего, поэтому мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда пациенты обращаются с болями в позвоночнике, в тазобедренных суставах, в коленных суставах», - рассказал эксперт «Пятому каналу».

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