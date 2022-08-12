«Странный парень, орущий «Я русский»: Кушанашвили высказался о творчестве SHAMANа

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграме» высказался о творчестве восходящей звезды российской эстрады — SHAMAN.
«Этот странный парень, орущий «Я русский», но при этом называющий себя Шаманом в английской транскрипции (даром что его величают Ярославом), — он не лишен божьей искры».
При этом Кушанашвили заметил, что, как и музыканты Олег Газманов и Александр Маршал, SHAMAN «очень хорошо знает значение слова «конъюнктура».
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Напомним, что SHAMAN в последние месяцы стал неимоверно популярен. Это случилось, в том числе, и после выхода его нового хита — «Я русский».