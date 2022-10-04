Странные обстоятельства: причину смерти Бориса Моисеева до сих пор не установили

Бориса Моисеева похоронили в минувшее воскресенье, однако причину смерти артиста до сих пор не установили. Об этом сообщила бэк-вокалистка Бориса Моисеева Алсу Копылова в программе «Звезды сошлись!».

«Мы знаем, что у Бориса дома была тревожная кнопка, но он ее почему-то не нажал. Экспертиза до сих пор проводит расследование — по какой причине наступила смерть. Результатов пока нет», — заявила женщина.

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Известно, что тело артиста обнаружил Сергей Горох. Моисеев, по словам близких, отказался от сиделки намеренно, чтобы изолироваться от всех.