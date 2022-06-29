Странно, но интересно: журналистка побывала на экскурсии в замке Пугачевой

Телеведущая Кира Прошутинская рассказала, какие впечатления на нее произвел замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Однажды она была в плохом душевном состоянии, и народная артистка позвала ее к себе пожить немного.

По словам ведущей, до замка пришлось очень долго ехать по Рублевскому шоссе. Потом началась обычная российская деревня — с разбитыми дорогами, грязью, низенькими домами. И вот посреди этого неожиданно появляется замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина. «Странно смотрелся», — призналась Прошутинская.

Ведущей Пугачева отвела голубую комнату для гостей на 4 этаже, роскошную и большую. А потом провела по всему замку, от которого журналистка пришла в восторг.

«Замок был действительно замком. Удивительно, но казалось, что он уже лет сто существует: много каких-то деталей продуманных, дизайнерских решений, состаренные шторы, панели, потайные бронзовые лестницы, огромные выцветшие ковры, затейливые переходы из помещения в помещение», — рассказала Кира Прошутинская.

Для Кристины Орбакайте в доме Пугачевой также были предусмотрены отдельные апартаменты в несколько комнат, на мансардном этаже Примадонна обустроила себе мастерскую для творчества. А во дворе кроме ухоженных клумб жена Максима Галкина оставила дикие островки с травой и полевыми цветами — для естественности.

Источник: МК.ru.

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