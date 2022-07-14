«Странно, когда едешь в Израиль и кричишь о любви к родине»: Запашный – об уехавших

Как отметил Запашный, борцы те, кто готов наложению «идиотских санкций». «Они готовы больше никогда не ездить на море. Может быть и так. Тогда ты, наверное, борец. Готов отстаивать свою позицию и победить», - заявил Аскольд Запашный.

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Напомним, что в Израиль уехали такие личности, как певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич. При этом некоторые из них делают крайне противоречивые заявления.