«Странно, когда едешь в Израиль и кричишь о любви к родине»: Запашный – об уехавших

Дрессировщик Аскольд Запашный в шоу «Эмпатия Манучи» высказался об уехавших за рубеж звездах российского шоу-бизнеса.
«Для меня странно, когда ты едешь в Израиль и при этом кричишь о своей любви к родине. Ну это вообще странно. Это противоречие твоим собственным словам, поступкам. Поступки всегда говорят за людей».
Как отметил Запашный, борцы те, кто готов наложению «идиотских санкций». «Они готовы больше никогда не ездить на море. Может быть и так. Тогда ты, наверное, борец. Готов отстаивать свою позицию и победить», - заявил Аскольд Запашный.
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Напомним, что в Израиль уехали такие личности, как певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич. При этом некоторые из них делают крайне противоречивые заявления.