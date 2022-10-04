«Странно, что переобулись самые большие любимцы народа»: Погребняк — о выходке Меладзе в Узбекистане

Валерий Меладзе вновь вызвал волну негодования у поклонников, когда засветился с неоднозначной историей на корпоративе в Узбекистане.

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Ведущая мероприятия назвала его «гостем из России», после чего его всего перекорежило от негодования. Благо, в этот момент вступил Иван Ургант, который смягчил ситуацию, заметив, что певец — человек планеты.

Мария Погребняк вслед за возмущенными пользователями Сети тоже высказалась по поводу поведения Валерия Меладзе.