«Странно, что переобулись самые большие любимцы народа»: Погребняк — о выходке Меладзе в Узбекистане

Валерий Меладзе вновь вызвал волну негодования у поклонников, когда засветился с неоднозначной историей на корпоративе в Узбекистане.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ведущая мероприятия назвала его «гостем из России», после чего его всего перекорежило от негодования. Благо, в этот момент вступил Иван Ургант, который смягчил ситуацию, заметив, что певец — человек планеты.
Мария Погребняк вслед за возмущенными пользователями Сети тоже высказалась по поводу поведения Валерия Меладзе.
«Как странно, что в основном с февраля переобулись самые большие любимцы народа. Знаете, ведь у нас обида на них не за то, что они деньги здесь зарабатывали, а теперь за хлебушком в другое место побежали. Обидно, что они от нас отказались, от обычных людей, их поклонников.
Нам обидно, что мы ошибались, любили их, они ведь нас предали, а не политиков. Теперь не хотят быть российскими людьми, такими, как мы…» — написала продюсер в личном блоге.