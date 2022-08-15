«Страха нет вообще»: Монеточка рассказала об ощущениях перед родами

Певица Лиза Монеточка в соцсетях рассказала о своих ощущениях перед родами. Звезда должна родить дочку со дня на день. Она впервые станет мамой.

Как отметила Лиза Монеточка, сейчас она переживает не самый лучший период своей жизни. У нее все болит, тянет, ноет и колет.

«Каких-то явных признаков нет, продолжаем ждать. Я в нетерпении, в радостном предвкушении, страха нет вообще», — заметила звезда.

Напомним, что Лиза Монеточка в декабре 2020 года вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева. В мае исполнительница рассказала, что находится уже на шестом месяце беременности. Она ждет девочку.