«Страх потерять деньги»: Гребенщиков объяснил, почему Галанин и Шахрин стали патриотами

По словам Бориса Гребенщикова, он предпочитает людей любить, а не судить.

«Опять-таки совершенно по заветам Евангелия. У меня нет возможности проявить к ним чувства. Я сказать не могу. Галанина видел два-три раза в жизни. «Чайфов» почаще. Но у каждого своя точка зрения. Куда она приведет в итоге — это вопрос не ко мне», — заявил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Борис Гребенщиков давно живет в Лондоне. В столице Англии у него своя звукозаписывающая студия.

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