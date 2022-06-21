«Страх потерять деньги»: Гребенщиков объяснил, почему Галанин и Шахрин стали патриотами

Музыкант Борис Гребенщиков в беседе с Ириной Шихман объяснил, почему лидеры групп «Серьга» и «Чайф» Сергей Галанин и Владимир Шахрин ездят с патриотическими концертами.
«Они просто боятся. Страх за свою жизнь, страх за жизнь своих близких. Страх потерять деньги. Страх потерять карьеру. Можно ли простить им страх. Обращайтесь к Иисусу Христу. Он по этому поводу много чего говорил. Можно людей любить, а можно их судить».
По словам Бориса Гребенщикова, он предпочитает людей любить, а не судить.
«Опять-таки совершенно по заветам Евангелия. У меня нет возможности проявить к ним чувства. Я сказать не могу. Галанина видел два-три раза в жизни. «Чайфов» почаще. Но у каждого своя точка зрения. Куда она приведет в итоге — это вопрос не ко мне», — заявил Борис Гребенщиков.
Напомним, что Борис Гребенщиков давно живет в Лондоне. В столице Англии у него своя звукозаписывающая студия.