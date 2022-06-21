«Страдает от «комплекса эмигранта»: Запашный дал характеристику Гребенщикову

Борис Гребенщиков покинул Россию и обосновался на ПМЖ в Лондоне. Оттуда он стал резко критиковать свою страну. А также коллег, которые остались в РФ и принимают участие в патриотических концертах.

На израильском ТВ он заявил, что «эти люди» продают свою совесть «ради приятных бонусов». Также он назвал Крым, ЛНР и ДНР «украинскими областями».

Аскольд Запашный не смог терпеть этих слов и на канале «Царьград» хлестко отреагировал на них.

«Певец Борис Гребенщиков страдает от «комплекса эмигранта» — диагноза, при котором человек начинает критиковать свою страну сразу после отъезда из нее. <…> Начинает все время искать какие-то в ней недостатки, для того чтобы оправдать свой поступок. <…> Это пораженец, человек, который, грубо говоря, надеется на то, что в ближайшее время наше государство потерпит поражение, и он побежит лизать кому-то ботинки», — пояснил Запашный.

Источник: «Царьград».

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