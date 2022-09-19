«Стою в ванной и слышу крик: «Заткнись!»: внук Пугачевой вспомнил, чем раздражал свою именитую родню

Никита Пресняков с раннего детства тянулся к творчеству. Первый ценный подарок, еще будучи подростком, внук Аллы Пугачевой получил от бабушки. Она подарила ему камеру, с которой сын Кристины Орбакайте не расставался. Особое место в жизни Никиты Преснякова занимает и музыка.
Внук Примадонны с детства пел везде и всюду, не заботясь о том, что его именитая родня едва ли не на стену лезла из-за голосящего юнца. Так, в одном из интервью для YouTube-шоу сын Кристины Орбакайте вспомнил, как доставал свое семейство.
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«Меня называли «поющий куст». Песню услышу и пою: «Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть». Старался залезать все выше по диапазону. Стою в ванной и слышу крик: «Заткнись!» Я мог петь как Витас своим детским голосом. Брал эти ноты. Представляю, как это действовало всем на нервы», - пошутил Пресняков.