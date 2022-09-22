Столько мужчин за собой увела: Клава Кока в бикини повиляла пышными бедрами на пляже

Певица Клава Кока улетела выступать в Турцию. Здесь артистка по традиции не только успевает репетировать и давать концерты, но и отдыхать – у нее есть целый день, чтобы позагорать и искупаться.

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Этот раз не стал исключением, и едва проснувшись, красотка побежала на пляж. Облачившись в розовое бикини, звезда поманила за собой целую толпу мужчин, а они оказались не против. Виляя пышными бедрами, певица забежала в море, спутники - за ней. Кто-то успел сделать фото на память, которым артистка поделилась в соцсетях.