«Столько любви и трепета!»: Высоцкая припала к 85-летнему Кончаловскому в нежных объятиях в ресторане

85-летний Андрей Кончаловский не скрывает: он всегда готов снимать свою жену Юлию Высоцкую. По словам режиссера, его любимая женщина должна быть в кадре. Андрей Сергеевич дал понять, что видел свою вторую половинку во многих ипостасях: юной девушки, возлюбленной, жены и материли его детей, но до сих пор не знает всех граней той единственной, которой удалось стать для него надежным тылом и опорой. У пары есть двое общих детей: дочка Маша и сын Петр.

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Обыватели шептались, что отношения у супругов разладились после того, как Андрей Кончаловский попал в крупное ДТП во Франции. Тогда сильно пострадала их дочка Маша, она находилась на пассажирском сиденье. Вся тяжесть удара пришлась на нее.

Андрей Сергеевич подметил, что у них с Юлией одна цель и заветная мечта, чтобы их ребенок пошел на поправку. Ради этого они живут.