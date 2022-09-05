«Столько горя никто не приносил»: Шахназаров — о смерти Горбачева

Экс-политика похоронили 3 сентября.
Могила Михаила Горбачева

Могила Михаила Горбачева. Фото: Global Look Press

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Его не стало 30 августа, а 3 сентября экс-политика проводили в последний путь.

С Горбачевым простились в Колонном зале, а после похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой.

Публицист Михаил Шахназаров считает, что несколько десятков лет назад Михаил Горбачев сделал все, чтобы страдали миллионы людей.

«У меня отношение к уходу из жизни Михаила Горбачева укладывается в поговорку, где присутствует имя Максим. Столько горя, сколько принес этот товарищ земле российской, людям мало, наверное, кто приносил», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

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Напомним, ранее Шахназаров рассказал о том, как живут родственники Горбачева в Германии.

Михаил Шахназаров. Фото: соцсети

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