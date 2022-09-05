«Столько горя никто не приносил»: Шахназаров — о смерти Горбачева

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Его не стало 30 августа, а 3 сентября экс-политика проводили в последний путь.

С Горбачевым простились в Колонном зале, а после похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой.

Публицист Михаил Шахназаров считает, что несколько десятков лет назад Михаил Горбачев сделал все, чтобы страдали миллионы людей.