«Столько горя никто не приносил»: Шахназаров — о смерти Горбачева

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Его не стало 30 августа, а 3 сентября экс-политика проводили в последний путь.
С Горбачевым простились в Колонном зале, а после похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой Раисой.
Публицист Михаил Шахназаров считает, что несколько десятков лет назад Михаил Горбачев сделал все, чтобы страдали миллионы людей.
«У меня отношение к уходу из жизни Михаила Горбачева укладывается в поговорку, где присутствует имя Максим. Столько горя, сколько принес этот товарищ земле российской, людям мало, наверное, кто приносил», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».
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Напомним, ранее Шахназаров рассказал о том, как живут родственники Горбачева в Германии.
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети