«Столько, что не считал»: звезда «Улиц разбитых фонарей» Юрий Кузнецов рассказал о гонорарах за съемки в сериале

Юрий Кузнецов рассказал, по какой причине со временем «Улицы разбитых фонарей» потеряли в качестве. Оказалось, продюсеры экономили. Сначала сцены снимались за неделю, а потом все уплотнилось, и аналогичные объемы стали делать дня за три-четыре.

«На съемках было тяжело. Было плотно. Стало походить на конвейер. Скорость и незамысловатость. Уже не столько смотрели на характеры персонажей, сколько на то, сможем мы выдержать или нет. А это сказалось на качестве», - объяснил Юрий Кузнецов.

Еще больше звездных новостей в нашем телеграм-канале «Звездная пыль».

Смотрите также