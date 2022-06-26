«Столько, что не считал»: звезда «Улиц разбитых фонарей» Юрий Кузнецов рассказал о гонорарах за съемки в сериале

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрий Кузнецов в это воскресенье, 26 июня, стал гостем программы телеканала НТВ «Секрет на миллион».
Актер откровенно ответил на вопросы ведущей передачи Леры Кудрявцевой. Беседа началась с вопроса о знаковой для Кузнецова роли – полковника Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей».
По словам Юрия Кузнецова, гонорары у актеров за съемки в одной серии по тем временам были очень приличные.
«Столько, что не считал. Но сумма была такая, что я смог рассчитаться по всем долгам. Тогда я 200 рублей был должен. У меня вытащили их из кармана. Пришлось занимать», - поделился Юрий Кузнецов.
Юрий Кузнецов рассказал, по какой причине со временем «Улицы разбитых фонарей» потеряли в качестве. Оказалось, продюсеры экономили. Сначала сцены снимались за неделю, а потом все уплотнилось, и аналогичные объемы стали делать дня за три-четыре.
«На съемках было тяжело. Было плотно. Стало походить на конвейер. Скорость и незамысловатость. Уже не столько смотрели на характеры персонажей, сколько на то, сможем мы выдержать или нет. А это сказалось на качестве», - объяснил Юрий Кузнецов.
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