«Столько бабла, сколько она захочет»: продюсер Лавров подсказал Пугачевой, как сегодня можно заработать

Известный продюсер Сергей Лавров считает, что Алле Пугачевой, вернувшейся в Россию в конце лета, не стоит возобновлять карьеру.

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73-летняя звезда отсутствовала в стране почти полгода, и многие уверены, что за границей она сильно поиздержалась. Мол, поправить финансовое положение она легко сможет, стоит ей лишь взять в руки микрофон. Притом, что прежде гонорар за корпоратив Примадонна брала немаленький – 300-400 тысяч евро.

«Думаю, что нет. Вряд ли она что-то будет выпускать. Уже голос не тот, подача не та. Я думаю, что ей не нужно выпускать новые песни», - поделился Лавров с «Газетой.Ru».

Заработать сегодня Пугачева может по-другому – например, прийти на какую-то из передач на телевидение.