«Стоит радостный, кругом пенсионеры»: Шахназаров — о выступлениях Леонидова в Израиле

При этом Шахназаров заметил, что рад за российского исполнителя. «Я рад за него. Он дарит людям радость. Там у него на концертах человек 60 было. Такой корпоратив», — заметил журналист.

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Напомним, что Максим Леонидов обосновался в Израиле. В Россию он приезжать в ближайшее время, судя по всему, не собирается.