«Стоит приставить к ней охрану»: в шоубизе шепчутся о начале непростого времени для Гузеевой в «Голосе»

Не только общественность, но и шоу-бизнес активно шепчется о назначении Ларисы Гузеевой новой ведущей проекта «Голос». По мнению некоторых, теледиве может угрожать опасность.
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Как считает российская актриса Анна Калашникова, Гузеева — настоящий профессионал и в два счета справится со своей задачей на «Голосе», причем сделает это не хуже ее предшественника Дмитрия Нагиева. Однако в отличие от экс-ведущего, у Ларисы больше шансов попасть в неприятную ситуацию.
«Большинство участниц находится с ней примерно в одной возрастной категории. Кому же понравится, когда ты так проигрываешь своей ровеснице? Поэтому не исключаю, что могут быть провокации. Так что я бы посоветовала Ларисе быть осторожной на съемочной площадке. А организаторам стоит приставить к ней дополнительную охрану. От греха подальше!» — высказала свое мнение Калашникова.
Ранее Нагиев объяснил свое решение покинуть проект. Он намерен взять паузу не только на «Голос. 60+», который стартует осенью, но и на последующие версии проекта. Как долго продлится приостановка его работы в шоу, он не стал уточнять.
Источник: PROZVEZD.