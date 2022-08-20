«Стоит приставить к ней охрану»: в шоубизе шепчутся о начале непростого времени для Гузеевой в «Голосе»

Не только общественность, но и шоу-бизнес активно шепчется о назначении Ларисы Гузеевой новой ведущей проекта «Голос». По мнению некоторых, теледиве может угрожать опасность.

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Как считает российская актриса Анна Калашникова, Гузеева — настоящий профессионал и в два счета справится со своей задачей на «Голосе», причем сделает это не хуже ее предшественника Дмитрия Нагиева. Однако в отличие от экс-ведущего, у Ларисы больше шансов попасть в неприятную ситуацию.