«Стоимость однокомнатной квартиры в Химках»: Красовский – о велосипеде Галкина

Телеведущий Антон Красовский в программе «И снова здравствуйте» задал несколько вопросов своему бывшему другу юмористу Максиму Галкину.
«Я хотел бы спросить у Максима, когда он ехал на велосипеде по этой набережной неисцелимых миллиардеров под Тель-Авивом на велосипеде стоимостью однокомнатной квартиры в Химках. Думал ли он, что одним этим словом предает целую нацию, свой народ, свою страну, свой язык. Тех людей, которые были ему верны и любили. Покупали билеты на его антрепризы, спектакли, выступления. Они брали у него автографы, ожидая по несколько часов у служебного входа».
Как добавил Красовский, Галкин совершил предательство по отношению к своему народу. «Или он просто снимал себя на айфон последней модели. А дома его ждала вкусная еда и дорогая одежда. Где-то в частном аэропорту Бен-Гуриона стоит личный самолет. Ну может не личный, а арендованный для них. Понимал ли он, что это предательство. Или это так просто, как обычно», - заявил Красовский.
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Напомним, что Галкин полгода назад покинул Россию. Он уже сделал ряд крайне противоречивых заявлений о родной стране.