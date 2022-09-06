«Стоимость однокомнатной квартиры в Химках»: Красовский – о велосипеде Галкина

Как добавил Красовский, Галкин совершил предательство по отношению к своему народу. «Или он просто снимал себя на айфон последней модели. А дома его ждала вкусная еда и дорогая одежда. Где-то в частном аэропорту Бен-Гуриона стоит личный самолет. Ну может не личный, а арендованный для них. Понимал ли он, что это предательство. Или это так просто, как обычно», - заявил Красовский.

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Напомним, что Галкин полгода назад покинул Россию. Он уже сделал ряд крайне противоречивых заявлений о родной стране.