Стоцкая в эффектном мини-платье щегольнула с Киркоровым на fashion-обеде

В свое время Анастасии Стоцкой приписывали бурный роман с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. Сам певец до сих пор тепло отзывается о рыжеволосой красотке, считая ее близкой подругой.

«Стоцкая — это нечто особенное в моей жизни. Для меня это был самый яркий пример того, на каком уровне должны были складываться отношения... Как пара, я уверен, мы были бы до сих пор вместе и уже отпраздновали бы 20-летие в этом году», — говорил Филипп.

Поп-король также с юмором отнесся к тому, что сын Анастасии как две капли воды похож на него в детстве. «Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты», — заверил певец.

Кстати, Филипп Киркоров вместе с Анастасией Стоцкой появился на fashion-обеде. Певица покрасовалась среди гостей в эффектном мини-платье, сделав акцент на стройных ножках. Образ поп-дивы дополнил жакет с мужского плеча. На мероприятии также отметились Лариса Долина, Полина Гагарина, Марина Юдашкина, Валерия и многие другие.