Стивен Сигал рассказал о родственниках на Украине

Стивен Сигал, популярный американский актер и продюсер, допустил, что у него имеются родственники на Украине. Известно, что его бабушка и дед по отцовской линии были русскими. И сейчас у артиста есть родные в нашей стране.

«Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии», — рассказал Сигал.

При этом не исключено, что часть его родни может проживать и на Украине.

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«По поводу Украины — у меня могут быть [там] родственники, но я не уверен. Возможно», — приводит слова Сигала Телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

Напомним, в 2016-м указом Президента России Владимира Путина американский актер Стивен Сигал получил российское гражданство.