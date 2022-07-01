«Стимуляция родовой деятельности»: беременная Тодоренко вышла на связь

Телеведущая Регина Тодоренко улетела в США, чтобы стать мамой. Она ждет второго ребенка и до последнего скрывала свое «интересное» положение. Когда живот был уже огромным, ей ничего не оставалось, как подтвердить беременность.

Рожать звезда захотела за океаном. Она перебралась в США через несколько стран, о чем рассказывала в своем микроблоге. И выбрала для себя домашние роды в бассейне.

Тодоренко, судя по всему, заждалась встречи с малышом. Потому что старается ускорить роды. Об этом она рассказала, выйдя на связь. «Стимуляция родовой деятельности идет полным ходом», - сообщила телеведущая. Стимулирует себя звезда экрана ходьбой – за день она прошла более 13 тысяч шагов.

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