«Стимулирует женщин»: стало известно, какую пользу приносит Пугачева стране

После четырех месяцев жизни в Израиле Алла Пугачева с семьей отправилась в Латвию. Для прогулки в Юрмале, кадры которой разлетелись по Сети, Примадонна нарядилась в короткие шорты, блеснув стройными ногами. Фанаты не могли не заметить, как постройнела артистка.
Модельер Аника Керимова считает, что таким образом Алла Борисовна стимулирует российских женщин.
«Она показывает, как нужно выглядеть, тем самым стимулирует женщин. Недавно одна моя клиентка приобрела несколько вещей из нашей коллекции с дочкой Любы Успенской. Она мне сказала: «Аника, я беру пример с Пугачевой. Она в 73 выглядит на 40. И я понимаю, что могу также! Не хочу ставить на себе крест!» Так что Алла Борисовна приносит огромную пользу, что дает пример многим нашим женщинам», - цитирует Керимову ProZvezd.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Пугачева заявляла, что к сентябрю вернется в Россию.
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