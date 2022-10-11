Стильный свитер как у Кейт Миддлтон подойдет всем без исключения

Жена принца Уэльского Кейт Миддлтон считается иконой стиля в Великобритании. Каждый ее выход в свет разбирают по полочкам, образы герцогини давно уже стали культовыми.
В Сети обсуждают стильный джемпер, в котором Кейт предстала в рамках Недели психического здоровья детей. Стилисты считают, что такой фасон подойдет всем без исключения.
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«Кейт изящно заправила край свитера в джинсы, сделав образ более стильным и обозначив расслабленное настроение», — пишет The Sun.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press