Стильный свитер как у Кейт Миддлтон подойдет всем без исключения

Жена принца Уэльского Кейт Миддлтон считается иконой стиля в Великобритании. Каждый ее выход в свет разбирают по полочкам, образы герцогини давно уже стали культовыми.

В Сети обсуждают стильный джемпер, в котором Кейт предстала в рамках Недели психического здоровья детей. Стилисты считают, что такой фасон подойдет всем без исключения.

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