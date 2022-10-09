«Стильный образ»: Васильев не смог пройти мимо Петросяна, представшего в тренче оттенка шоколада

Известный юморист Евгений Петросян с недавних пор демонстрирует в микроблоге стильные образы, которые для него подбирает молодая жена Татьяна Брухунова.

Она сама большая модница, обладающая чувством меры, вкуса и стиля. Татьяна Брухунова подбирает луки для себя и именитого супруга.

На этот раз Евгений Петросян предстал в тренче шоколадного оттенка, сочетав его с брюками и пиджаком бежевого цвета.