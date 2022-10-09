«Стильный образ»: Васильев не смог пройти мимо Петросяна, представшего в тренче оттенка шоколада

Известный юморист Евгений Петросян с недавних пор демонстрирует в микроблоге стильные образы, которые для него подбирает молодая жена Татьяна Брухунова.
Она сама большая модница, обладающая чувством меры, вкуса и стиля. Татьяна Брухунова подбирает луки для себя и именитого супруга.
На этот раз Евгений Петросян предстал в тренче шоколадного оттенка, сочетав его с брюками и пиджаком бежевого цвета.
«Осень - не повод мерзнуть! Осень - повод крепче обниматься!» - написал под фото Евгений Петросян.
Евгений Петросян в шоколадном тренче. Фото: соцсети
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Среди тех, кто оценил осенний образ Евгения Петросяна, был и профессионал высочайшего класса. Лук Евгения Вагановича прокомментировал историк моды Александр Васильев. Он не смог пройти мимо фото стильного Евгения Петросяна.
«Очень стильный образ», - оценил Александр Васильев.