«Стильный образ»: Васильев не смог пройти мимо Петросяна, представшего в тренче оттенка шоколада

Историк моды Александр Васильев восторженно отреагировал на стритстайл лук Евгения Петросяна.
Александр Васильев

Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Известный юморист Евгений Петросян с недавних пор демонстрирует в микроблоге стильные образы, которые для него подбирает молодая жена Татьяна Брухунова.

Она сама большая модница, обладающая чувством меры, вкуса и стиля. Татьяна Брухунова подбирает луки для себя и именитого супруга.

На этот раз Евгений Петросян предстал в тренче шоколадного оттенка, сочетав его с брюками и пиджаком бежевого цвета.

«Осень - не повод мерзнуть! Осень - повод крепче обниматься!» - написал под фото Евгений Петросян.

Евгений Петросян в шоколадном тренче. Фото: соцсети

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Среди тех, кто оценил осенний образ Евгения Петросяна, был и профессионал высочайшего класса. Лук Евгения Вагановича прокомментировал историк моды Александр Васильев. Он не смог пройти мимо фото стильного Евгения Петросяна.

«Очень стильный образ», - оценил Александр Васильев.

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