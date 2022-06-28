Стильный монохром: невестка Орбакайте покрасовалась в кожаных брюках и поло цвета Барби

Никита Пресняков является одним из известных певцов и сыном Кристины Орбакайте. Он долгое время старался быть в тени.

Артист лишь в прошлом году принял участие в шоу «Ледниковый период», а также стал играть в театре. А во всем его поддерживает жена Алена Краснова, которая строит карьеру модели. Влюбленные не так давно отдохнули в США.