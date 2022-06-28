Стильный монохром: невестка Орбакайте покрасовалась в кожаных брюках и поло цвета Барби

Никита Пресняков является одним из известных певцов и сыном Кристины Орбакайте. Он долгое время старался быть в тени.
Артист лишь в прошлом году принял участие в шоу «Ледниковый период», а также стал играть в театре. А во всем его поддерживает жена Алена Краснова, которая строит карьеру модели. Влюбленные не так давно отдохнули в США.
Теперь Алена и Никита проводят время на бывшей даче Аллы Пугачевой. Примечательно, что порой невестка Орбакайте делится кадрами со съемок. Она любит хвастаться модными образами. Недавно телеведущая устроила шопинг, закупив новые наряды.
А на фотосессии жена Никиты отметилась сначала в корсете, а потом в кожаных брюках в розовом цвете и полос принтом «гусиная лапка». Лук в стиле современной Барби дополнили босоножки на шпильке. Блондинка поддержала тренд на экокожу.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами.
«Очень крутой лук», «Где вы берете такие крутые образы?», «Ох, вам так все идет», «Куколка», «Брюки особенно хороши», «Классный наряд, прям любуюсь», «Наряд в вашем стиле, с ноткой гламура», «Розового много не бывает», — прокомментировали кадры подписчики.
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