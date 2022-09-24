Стильный монохром: Ксения Бородина в кожаном мини-платье и удлиненном жакете отправилась в ресторан

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и посещать светские рауты.

Но лишь после развода с Курбаном Омаровым Ксения стала регулярно появляться на публике. Она признавалась, что раньше полностью посвящала себя семье, а теперь наверстывает упущенное.