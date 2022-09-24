Стильный монохром: Ксения Бородина в кожаном мини-платье и удлиненном жакете отправилась в ресторан

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями и посещать светские рауты.
Но лишь после развода с Курбаном Омаровым Ксения стала регулярно появляться на публике. Она признавалась, что раньше полностью посвящала себя семье, а теперь наверстывает упущенное.
Бородина с наступлением осени утеплилась. Она хвасталась новым пальто в белом цвете. А на днях телеведущая отправилась в театр в мини-юбке плиссе. В свои 39 лет она следит за фигурой и не боится экспериментировать с образами.
На этот раз Ксения отправилась в ресторан. Она решила похвастаться монохромным образом в черном цвете. Телеведущая поддержала тренд на платья из кожи.
Она выбрала миниатюрный наряд с поясом-цепочкой на талии. Луку придал элегантности удлиненный жакет. В салоне красоты ей сделал объемную укладку.
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На этот раз поклонники осыпали ее комплиментами. Многие признались, что телеведущая выглядит моложе своего возраста.
«Это стильно», «Наряды у вас всегда максимально женственные», «В черном вам особенно хорошо», «Любуюсь вашим образом», «Круто, когда можно в платье ходить осенью», «С вашей фигурой любой наряд сидит хорошо», — стали писать подписчики.