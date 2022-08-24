Стильный монохром: Ирина Шейк в черном платье на тонких бретельках щегольнула на песчаном пляже

Ирина Шейк уже давно покорила мировые подиумы. Она может похвастаться тем, что смогла покорить многих модельеров. Каждый год российская красавица участвует в Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, а также в Париже и Милане. Примечательно, что сама она живет в США, где растит дочку Лею. Ей удалось остаться в дружеских отношения с Брэдли Купером после расставания.
Этим летом Шейк не раз путешествовала. Она успела отдохнуть на Ибице, где снялась в купальнике для рекламного проекта. Также модель не раз видели в броских нарядах на улицах Нью-Йорка. Она часто видится с друзьями и даже устраивает вечеринки в русском стиле. Но на этот раз Ирина предпочла провести время на острове. По всей видимости, она не только отдыхает там, но и работает.
Примечательно, что Ирина на этот раз устроила фотосессию на диком пляже. Она облачилась в черное платье на тонких бретельках. Силуэтный наряд с разрезами она дополнила блестящей сумкой Pinko. Она распустила волосы, а макияж сделала с акцентом на губы. Алая помада добавила изюминку в монохромный образ. Шейк подчеркнула свои длинные и загорелые ноги.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
«Теплые летние ночи», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит модель в 36 лет. Многие осыпали ее комплиментами. Ирина сразила всех своим утонченным образом.
«Шикарно», «Какая красивая», «С вами никто не сравнится», «Ну просто богиня», «Обожаю эту диву», «Черный! Просто магия наряда», «Какая нимфа», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды