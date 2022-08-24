Стильный монохром: Ирина Шейк в черном платье на тонких бретельках щегольнула на песчаном пляже

Примечательно, что Ирина на этот раз устроила фотосессию на диком пляже. Она облачилась в черное платье на тонких бретельках. Силуэтный наряд с разрезами она дополнила блестящей сумкой Pinko. Она распустила волосы, а макияж сделала с акцентом на губы. Алая помада добавила изюминку в монохромный образ. Шейк подчеркнула свои длинные и загорелые ноги.

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