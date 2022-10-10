Стильный монохром: Бородина отметилась в остромодной косухе и сапогах на толстой подошве — хите осени

Ксения Бородина уже давно стала популярной персоной в России. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. После начала съемок шоу «Дом-2» телеведущая прославилась и зарабатывает не только на передачах, но и рекламе. Она постоянно находится под прицелом камер, поэтому всегда подбирает себе женственные наряды.
Примечательно, что Ксения часто хвастается люксовыми нарядами. Она не скрывает, что любит шопиться. Так как близится зима, телеведущая уже приобрела плюшевую шубку. Также она зачастую наряжает своих дочек.
На этот раз Бородина решила похвастаться обновками. Она облачилась в кожаную мини-юбку и черное боди с открытыми плечами. Телеведущая подчеркнула свою стройную фигуру. Примечательно, что она решила дополнила образ трендовыми сапогами на толстой подошве.
«Мне тут стали предъявлять, что я не делюсь луками. Я сегодня в таком клевом боди и юбке из экокожи! Очень классная. Вот такие вот сапоги достаточно массивные, грубоватые, но под этот лук очень даже подходящие. Боди очень мягкое, стильное. Я люблю, когда так открыты плечи. Это сразу очень женственно», — поделилась звезда.
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Однако потом Ксения дополнила лук остромодной косухой в тон. Она отправилась на съемки. Телеведущая похвасталась образом, позируя в лифте.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие отметили, что в 39 лет у нее прекрасная фигура. «Ну что за чикуля», «Ого, какой молодежный наряд», «Выглядишь роскошно», «Фигурка как у модели», «Очень стильно», «Модная, куртка особенно круто сидит», — стали писать подписчики.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды