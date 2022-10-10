Стильный монохром: Бородина отметилась в остромодной косухе и сапогах на толстой подошве — хите осени

На этот раз Бородина решила похвастаться обновками. Она облачилась в кожаную мини-юбку и черное боди с открытыми плечами. Телеведущая подчеркнула свою стройную фигуру. Примечательно, что она решила дополнила образ трендовыми сапогами на толстой подошве.

«Мне тут стали предъявлять, что я не делюсь луками. Я сегодня в таком клевом боди и юбке из экокожи! Очень классная. Вот такие вот сапоги достаточно массивные, грубоватые, но под этот лук очень даже подходящие. Боди очень мягкое, стильное. Я люблю, когда так открыты плечи. Это сразу очень женственно», — поделилась звезда.

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