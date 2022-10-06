Стильный монохром: Алсу в белоснежном пальто и юбке макси впервые за долгое время вышла в свет

Алсу является одной из самых известных исполнительниц. Она уже больше 20 лет выступает на сцене. Певица может похвастаться стройной фигурой и сильным вокалом. В этом году она многих удивила, когда приняла участие в шоу «Маска». Артистка свободное время уделяет дочерям и сыну. Этой осенью она также успевает ходить на шопинг.
Примечательно, что на сцене Алсу часто предстает в вечерних платьях. Многие стилисты восхищаются ее образами. В обычной жизни она носит джинсы, твидовые жакеты и другие наряды. Несмотря на свою занятость, свои луки артистка продумывает до мелочей.
Накануне Алсу впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила праздник, который устроил ее друг. Певица облачилась для такого случая в монохромный наряд. Она предстала в топе и юбке макси молочного цвета. Изюминкой образа стало белоснежное пальто. Артистка устроила дефиле. Она подчеркнула достоинства фигуры.
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За столиком певица встретила Валерию, которая была в платье в горох. Вечер прошел весело и изысканно. Многие поклонники осыпали комплиментами артистку. Алсу восхитила их своим образом.
«Ого, словно аристократка», «Ну это очень красиво», «Я о таком пальто мечтаю лет 10», «Ох, какая фигурка», «Выглядите потрясающе», «Осенью в таком можно ходить только в помещении», — стали писать пользователи Сети.
Алсу. Фото: соцсети звезды