Стильный монохром: Алсу в белоснежном пальто и юбке макси впервые за долгое время вышла в свет

Накануне Алсу впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила праздник, который устроил ее друг. Певица облачилась для такого случая в монохромный наряд. Она предстала в топе и юбке макси молочного цвета. Изюминкой образа стало белоснежное пальто. Артистка устроила дефиле. Она подчеркнула достоинства фигуры.

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